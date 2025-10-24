Полицаи от Самоков дариха пластмасови капачки за инициативата „Капачки за бъдеще“

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Самоков,  
24.10.2025 17:47
Полицаи от Районно управление – Самоков дариха капачки, които се събират като част от глобалната акция „Капачки за бъдеще“. Припомняме, че тази инициатива е на Лазар Радков, а в десетки населени места в страната се събират пластмасови капачки. Събраната сума от тях, след като бъдат предадени за рециклиране, отива за закупуване на кувьоз за бебета или детска линейка. 

Полицай Емил Филипов каза, че всяка година даряват капачки, които събират в сградата на полицията в Самоков. Тази година капачките са предадени в Основно училище „Христо Максимов“, където е сборният пункт в града. Филипов уточни, че този път са напълнили 11 туби и ще продължават да събират. 

От учебното заведение също изразиха подкрепа и казаха, че който има капачки може да ги занесе в сградата на училището. 

В Самоков и в голяма част от селата има метални сърца, в които се събират пластмасови капачки. Главен инициатор на инициативата в града е Ели Георгиева. 

Преди дни акция по предаване и събиране на капачки се състоя в София.

