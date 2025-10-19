Акцията „Капачки за бъдеще“ започна в София

Акцията „Капачки за бъдеще“ се организира днес в София. Десетки доброволци помагат в събирането на капачките. Инициативата е на пл. „Александър Първи Батенберг“ и ще продължи до 14:00 часа.

Движението е организирано в помощ на желаещите да донесат събраните капачки. Всеки, който има събрани капачки, може да ги транспортира и да паркира на паркинга на площада, където доброволци ще го насочат и ще помогнат в пренасянето на капачките. На площада са паркирани и камиони, в които се събират всички донесени капачки.

Лазар Радков, инициатор на „Капачки за бъдеще“, благодари на всички, които се включват в предварителното събиране и в последващото сортиране. Каузата продължава да бъде в помощ на детските и неонатологичните отделения в болниците в цялата страна, каза за БТА Радков. Продължаваме да помагаме с апаратура, която в момента е на склад, и предстои апарати да бъдат дарени в болниците във Враца, Монтана и Силистра, допълни той.

В кината се представя филмът „Великани“, който е посветен на „Капачки за бъдеще“, за цялата ни кампания, за всички каузи, каза още Радков и добави, че със средствата, събрани от филма, вероятно още утре ще успеят да дарят дефибрилатори в няколко училища. По думите му, дефибрилаторите са предвидени за работа от немедицински лица. Ще обучим учителите как да ползват дефибрилаторите, като целта ни е да бъде изградена мрежа от "горещи точки" с подготвени хора, допълни той.

Лазар Радков обърна внимание, че при събраните капачки не бива да се слагат и игли, тъй като вчера, по време на акцията в Пловдив, са били убодени двама от доброволците, въпреки че са работили с ръкавици. Той призова да не се слага нищо друго сред капачките и припомни, че във верига хранителни магазини могат да се връщат пластмасови бутилки и метални кенчета. Намирали сме торба, пълна с игли, седалки от тоалетна, торба с орехи, дебитни карти, тестове за бременност и тестове за вирусни заболявания, посочи още той.

Каузата ни е да спасяваме животи, да подпомагаме детското здравеопазване, имаме и доброволни формирования, които помагат при пожари и наводнения, каза още Радков. Той посочи, че преди дни в Пловдив е било откраднато оборудване и екипировка на доброволците, с което са помагали при наводнението в комплекс Елените. От помещението, в което се е съхранявало оборудването, са взети шлангове, обувки, спинална шина за пренасяне на пострадали. Все още нищо не е намерено, каза още той и благодари на всички, които са дарили средства за възстановяване на оборудването.