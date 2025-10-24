Сградата на читалището в село Славовица има безспорни качества да получи статут на недвижима културна ценност, каза министър Мариан Бачев

Сградата на читалище „Александър Стамболийски“ в село Славовица притежава безспорни качества да получи статут на недвижима културна ценност, каза министър Мариан Бачев в отговор на въпрос на депутата Стоян Таслаков (ПГ „Възраждане“) в рамките на парламентарния контрол.

С писмо от 22.10.2025 г. на Министерство на културата е изискана справка по поставените въпроси от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство.

В качеството си на собственик Община Септември е подала искане сградата на читалището да бъде обявена за недвижима културна ценност с писмо с вх. № 0401-5089/23.08.2019 г. на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), каза министър Бачев.

По всяко внесено заявление с искане за деклариране, предоставяне на статут или промяна на статута на обект като недвижима културна ценност, НИНКН е длъжен да проведе процедура по реда на Глава пета от Закона за културното наследство, добави министърът.

Той посочи, че производството по предоставянето на статут се развива по експертна преценка на ангажирани с опазване на културното наследство специализирани институции; преминава през различни стадии и съставлява поредица от проучвания, действия и оценки, предвидени в Закона за културното наследство и НАРЕДБА № З от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности, извършвани от специалисти и експертни съвети. Въз основа на техните становища, заключения, оценки и предложения, министърът на културата е овластен да издаде заповедта по чл. 65 от Закона за културното наследство за предоставяне на статут.

Изготвянето на заключителната оценка е започнало в момента на постъпване на внесеното заявление. С писма 09.10.2024г., 30.04.2025г. и 13.10.2025 г. Националният институт за недвижимо културно наследство информира кмета на Община Септември какви са необходимите допълнителни документи за провеждане на процедура по предоставяне на статут на недвижима културна ценност на Народно читалище „Александър Стамболийски“, посочи министър Бачев.

На 22.05.2025 г. Община Септември предоставя скица № 7, но не е внесена нито една от поисканите описани извадки, както и не е коментирано наличието на проектната документация.

На 03.06.2025 г. служители на Националния институт за недвижимо културно наследство са извършили оглед на читалището и са провели разговор, на който допълнително пояснено какъв вид документация и информация е необходима за установяване на протеклите промени в сградата и нейния имот през годините и установяване на тяхното въздействие върху стойността ѝ. Без наличие на тези данни, институтът не може да продължи работата си по изготвяне на заключителната оценка на сградата като недвижима културна ценност, каза Бачев.

Попълненото приложение ще бъде изпратено за разглеждане по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за културното наследство от Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимото културно наследство към Министерството на културата.

Поради аварийното състояние на покрива на част от сградата, до придобиване на статут са в сила разпоредбите на Закона за устройство на територията и по реда на чл. 195-196 Община Септември има възможност да даде предписания за аварийна намеса, съобразена с качествата на обекта и процедурата по реда на Глава пета от Закона за културното наследство.

Отговорността за поддържането на даден обект е на неговия собственик, както и запазването и реставрацията му, каза министър Мариан Бачев.

Обектът притежава безспорни качества да придобие статут на недвижима културна ценност и Националният институт за недвижимо културно наследство ще предложи, като част от предписанията за опазване, да бъде извършена реставрация, консервация и социализация на сградата, с цел запазването ѝ в нейната цялост, посочи министърът на културата.

Кметът на село Славовица се опитва да спаси сградата от няколко години, но когато Общината не си върши работата, той е безсилен, каза в реплика депутатът Стоян Таслаков.

/АКМ