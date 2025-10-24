Заместник-министърът на образованието Наталия Михалевска връчи награди за образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска отличи участниците в Националната научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Близо 100 педагози от цялата страна - учители, директори и експерти, и началници на Регионалните управления на образованието (РУО), получиха отличия от МОН за принос и добро сътрудничество по време на практическите конференции през изминалите десет години.

Първото отличие беше за председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева - съорганизатор на конференцията. Отличено бе и научното жури, оценявало добрите практики - проф. Пламен Макариев, проф. Янка Тоцева, проф. Лиляна Стракова, проф. Сийка Чавдарова-Костова, проф. Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов.

На форума акценти в представените практики бяха екипната работа - на ученици и на учители, прилагането на иновации, проектно-базирано обучение, с дигитални технологии, включително с изкуствен интелект, възпитание чрез изкуство и спорт, работа за социализация на децата, както и различни инициативи за ангажиране на родителите.

"Включващото образование се основава на убеждението, че всяко дете може да учи и да се развива, ако му се осигури подходяща подкрепа. То не изолира учениците с трудности, а ги включва активно в училищния живот. Това е възможността за приобщаване на всяко дете, независимо от етнически, социални или здравословни различия", каза Наталия Михалевска.

Тя отбеляза, че езиковата интеграция е инструмент за инклузивното образование - не просто допълнителни часове по български език, а измерване на езиковите компетенции и специфична подготовка, така че образователното приобщаване да е ефективно.

Заместник-министърът акцентира и върху новия начин на годишното оценяване на училищния труд. Занапред ще трябва да се отчитат не просто образователните резултати, а всички усилия за активното включване на децата във всички форми - задължителни, избираеми, по проекти, общуването в родителските срещи.

"Всичко това няма да стане без промени в квалификацията на учителите, ще има приоритетни теми, като една от тях винаги ще бъде приобщаващото образование и грижата за децата, които са различни", каза Михалевска.

Тя отбеляза, че модернизацията на образованието, образователната интеграция и необходимостта от социализацията и подготовката за бъдеща реализация налагат промени и в квалификациите, които ще са по приоритетни теми, ще се водят от национални обучители, които ще дават модел за реализиране на политиките за приобщаващото образование. "МОН предвижда поне 30 процента от обученията да бъдат отворени за наблюдение и конфериране от учители, и експерти, ще бъдат заснети лекции, които учителите ще могат да гледат свободно по всяко време", се казва в съобщението.

"Самочувствието на учителите дава самочувствие на системата. То е част от квалификацията и самоподготовката, без самочувствие и стремеж за развитие човек няма кака да има желание да продължи. Пожелавам ви да продължите да си споделяте добрите практики и след тази конференция", каза Наталия Михалевска.

Успешните директори и учители бяха приветствани от председателя на СБУ Янка Такева, по чиято идея започва организирането на форума за споделяне на добри практики. Тя благодари на участниците, които са презентирали своите лични успешни образователни политики, и акцентира върху необходимостта за промени в подготовката на учители във висшите училища.