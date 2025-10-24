Подробно търсене

Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон беше осъдена за кражба

Боян Денчев
Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон беше осъдена за кражба
Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон беше осъдена за кражба
снимка: AP/Petr David Josek
Албервил,  
24.10.2025 17:50
 (БТА)

Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон (Франция) беше осъдена за кражба, съобщи вестник Dauphiné Libéré.

Симон призна в съда в Албервил, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро. Пострадали са трима членове от френския национален отбор по биатлон, включително и съотборничката й - олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която е подала жалба в полицията през 2022 година. 

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви 29-годишната Симон в съда, след което се извини на всички засегнати.

Тя получи 3-месечна условна присъда, като ще трябва да заплати глоба от 15 хиляди евро и сумата по съдебните разходи. 

Симон е 10-кратна световна шампионка, призьорка от Олимпийски игри и носителка на Световната купа по биатлон за сезона 2022/2023. 

 

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:03 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация