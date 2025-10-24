Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон беше осъдена за кражба

Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон (Франция) беше осъдена за кражба, съобщи вестник Dauphiné Libéré.



Симон призна в съда в Албервил, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро. Пострадали са трима членове от френския национален отбор по биатлон, включително и съотборничката й - олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която е подала жалба в полицията през 2022 година.

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви 29-годишната Симон в съда, след което се извини на всички засегнати.

Тя получи 3-месечна условна присъда, като ще трябва да заплати глоба от 15 хиляди евро и сумата по съдебните разходи.

Симон е 10-кратна световна шампионка, призьорка от Олимпийски игри и носителка на Световната купа по биатлон за сезона 2022/2023.