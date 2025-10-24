Подробно търсене

Анатоли Нанков: "Идват тежки гостувания, ще се опитаме да откраднем нещо"

Мирослав Димитров
Снимка: Милена Стойкова/БТА
Монтана,  
24.10.2025 17:43
 (БТА)

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков определи спечелената точка при равенството 1:1 с Арда като добър резултат за неговия тим.

Монтана записа второ поредно реми 1:1 след гостуването на Берое в началото на тази седмица.

"След точката в Стара Загора, когато играхме добре, днес се получи много динамичен, оспорван мач. Арда идва от тежка серия и искаха да спечелят на всяка цена. Арда е страхотен отбор с добър треньор и добри футболисти. Точката можем да я считаме за добър резултат за Монтана. През второто полувреме малко повече се защитавахме, защото Арда тръгна да печели мача“, коментира Анатоли Нанков.

"За нас няма леки мачове, дали навън, или вътре. Опитваме всеки мач да играем за победа, печелим точки, което е хубаво. Отиваме за победа срещу Марек за Купата. После идват две тежките гостувания на Славия и ЦСКА, ще се опитаме да откраднем нещо“, каза Нанков.

 

