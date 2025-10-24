Аджерпрес: Проф. Кристина Гицулика стана първата жена президент на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование

Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) избра проф. д-р инж. Кристина Гицулика, преподавател във Факултета по инженерна химия и биотехнологии в Политехническия университет в Букурещ и генерален директор на Румънската агенция за осигуряване на качество във висшето образование (ARACIS), за президент на Общото събрание, проведено в Брюксел, Белгия, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Това е исторически момент не само за представителството на Румъния в съответните европейски форуми, но и за насърчаването на женското лидерство на най-високо ниво, като проф. Гицулика става първата жена, заемаща най-високата ръководна позиция в престижната организация от нейното основаване. Изборът е забележително международно признание за високите постижения, визията и постоянния ангажимент на новата президентка в областта на осигуряването на качество във висшето образование. Назначаването ѝ за ръководител на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование е постижение и за общността на Политехническия университет в Букурещ и за Румънската агенция за осигуряване на качество във висшето образование, потвърждавайки активната и влиятелна роля на Румъния във формирането на образователните политики на европейско ниво“, се казва в съобщение на висшето учебно заведение.

В рамките на Общото събрание за заместник-председатели бяха избрани Кристин Вине от Норвежката агенция за осигуряване на качество в образованието (NOKUT) и Патрик Ван ден Бош от Фламандския съвет за висше образование (VLUHR QA).

В Управителния съвет бяха избрани и трима нови членове, а именно Марилена Маниачи от Италианската национална агенция за оценка на университети и изследователски институти (ANVUR), Брайън Магуайър от Ирландската агенция за качество и квалификации (QQI) и Федерико Моран Абад от Фондация за сътрудничество в Мадрид, Испания.

Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) е организацията, представляваща агенциите за осигуряване на качество в рамките на европейското пространство за висше образование (EHEA).

Асоциацията насърчава европейското сътрудничество в областта на осигуряване на качество и играе основна роля в разработването на стандарти и насоки за този сектор, допринасяйки за укрепване на доверието в европейското висше образование.

С над два века традиции и 21 факултета, Политехническият университет в Букурещ е една от водещите институции в Румъния за обучение на инженери и специалисти в напреднали области, като играе ключова роля в технологичния прогрес и устойчивото развитие на страната.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)