15 творци застават пред обектива за 13-тата „Нощ на театрите“

Общо 15 български творци застават пред обектива на фотографа Драгомир Спасов, за да станат част от „Нощни персонажи“ на европейската „Нощ на театрите“. Черно-белите кадри, буквално и символично по време на кампанията „прерастват“ в тийзър видеа, предшестващи филма, който ще се появи в навечерието на събитието в социалните мрежи и на ексклузивно място в центъра на София, информират организаторите.

Главните герои са режисьорът Боян Крачолов, актьорите Юлиан Вергов, Владимир Пенев, Теодора Духовникова, Дарин Ангелов, Христо Петков, Ованес Торосян, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Константин Еленков, Боряна Братоева, Мартин Димитров, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиерсолистът Никола Хаджитанев.

„Нощни персонажи“ ще бъдат показани само онлайн и на мониторите на метро станциите в София. От 2023 г. „Нощ на театрите“ започва своята зелена програма за намаляване на въглеродния отпечатък и организаторите се обединиха около решението фотосите да не бъдат отпечатвани на хартиен носител, а да бъдат представени само в дигитален формат, разказват от екипа.

Както писа БТА, през 2025 г. „Нощ на театрите“ ще отбележи своята 13-та година в България на 15 ноември.

/ДД