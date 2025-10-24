Подробно търсене

ОБНОВЕНА Фратрия допусна загуба срещу втория състав на ЦСКА

Асен Даскалов
снимка: ФК Фратрия
София,  
24.10.2025 18:12 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 21:15
 (БТА)

Фратрия загуби с 0:1 гостуването си на втория състав на ЦСКА в двубой от 13-ия кръг от Втора лига. 

Единственото гол беше реализиран от Симеон Чатов три минути след почивката, а Фратрия дели второто място с Янтра, като двата тима са с по 28 точки.

ЦСКА II заема петата позиция в подреждането.

В друга среща от кръга Янтра се наложи с 2:1 след обрат срещу домакина Спартак Плевен. Петър Господинов изведе плевенчани напред още във втората минута, но попадения на Мартин райнов и Георги Димитров съответно в 76-ата и 90-ата минута осигуриха ценния успех за габровци.

Спартак е застрашен от изпадане на 15-та позиция.

В късния петъчен двубой от кръга Дунав Русе победи с 4:0 на свой терен Спортист Своге. Головете в полза на лидера в класирането бяха реализирани от Кристиян Бойчев, който се отличи с хеттрик, както и от Билал Ел Бакали, разписал се от дузпа в 14-ата минута. 

Русенци са на първо място в класирането, като увеличиха аванса си на върха на 4 точки.

Мачове от 13-ия кръг във Втора футболна лига:

ЦСКА II - Фратрия      1:0
Спартак Плевен - Янтра 1:2
Дунав Русе - Спортист Своге 4:0

събота:
Беласица - Марек 
Черноморец - Хебър
Локомотив Горна Оряховица - Меньор Перник
Вихрен Сандански - Севлиево

неделя:
Пирин Благоевград - Етър 

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                12  10   2   0   27:4    32 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         12   9   1   2   23:9    28
 3. Янтра 2019 (Габрово)        12   8   4   0   17:7    28
 4. Вихрен (Сандански)          12   7   2   3   19:14   23
 5. ЦСКА II (София)             13   6   3   4   23:15   21
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 12   4   5   3   12:11   17
 7. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      11   4   3   4   17:18   15
 9. Лудогорец II (Разград)      12   4   1   7   15:21   13
10. Миньор (Перник)             11   3   4   4   13:13   13
11. Черноморец 1919 (Бургас)    11   2   5   4   11:14   11
12. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11
13. Севлиево (Севлиево)         11   2   4   5    8:13   10
14. Спортист 2009 (Своге)       12   2   4   6    9:22   10
15. Спартак (Плевен)            13   2   3   8   10:19    9
16. Марек (Дупница)             11   1   5   5    6:13    8 
17. Беласица (Петрич)           11   0   4   7    3:18    4

