Фратрия допусна загуба срещу втория състав на ЦСКА

Фратрия загуби с 0:1 гостуването си на втория състав на ЦСКА в двубой от 13-ия кръг от Втора лига.

Единственото гол беше реализиран от Симеон Чатов три минути след почивката, а Фратрия дели второто място с Янтра, като двата тима са с по 28 точки.

ЦСКА II заема петата позиция в подреждането.

В друга среща от кръга Янтра се наложи с 2:1 след обрат срещу домакина Спартак Плевен. Петър Господинов изведе плевенчани напред още във втората минута, но попадения на Мартин райнов и Георги Димитров съответно в 76-ата и 90-ата минута осигуриха ценния успех за габровци.

Спартак е застрашен от изпадане на 15-та позиция.

В късния петъчен двубой от кръга Дунав Русе победи с 4:0 на свой терен Спортист Своге. Головете в полза на лидера в класирането бяха реализирани от Кристиян Бойчев, който се отличи с хеттрик, както и от Билал Ел Бакали, разписал се от дузпа в 14-ата минута.

Русенци са на първо място в класирането, като увеличиха аванса си на върха на 4 точки.

Мачове от 13-ия кръг във Втора футболна лига: ЦСКА II - Фратрия 1:0 Спартак Плевен - Янтра 1:2 Дунав Русе - Спортист Своге 4:0 събота: Беласица - Марек Черноморец - Хебър Локомотив Горна Оряховица - Меньор Перник Вихрен Сандански - Севлиево неделя: Пирин Благоевград - Етър временно класиране: 1. Дунав (Русе) 12 10 2 0 27:4 32 точки 2. Фратрия (Бенковски) 12 9 1 2 23:9 28 3. Янтра 2019 (Габрово) 12 8 4 0 17:7 28 4. Вихрен (Сандански) 12 7 2 3 19:14 23 5. ЦСКА II (София) 13 6 3 4 23:15 21 6. Локомотив (Горна Оряховица) 12 4 5 3 12:11 17 7. Пирин (Благоевград) 11 5 1 5 18:16 16 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 4 3 4 17:18 15 9. Лудогорец II (Разград) 12 4 1 7 15:21 13 10. Миньор (Перник) 11 3 4 4 13:13 13 11. Черноморец 1919 (Бургас) 11 2 5 4 11:14 11 12. Етър (Велико Търново) 11 2 5 4 9:13 11 13. Севлиево (Севлиево) 11 2 4 5 8:13 10 14. Спортист 2009 (Своге) 12 2 4 6 9:22 10 15. Спартак (Плевен) 13 2 3 8 10:19 9 16. Марек (Дупница) 11 1 5 5 6:13 8 17. Беласица (Петрич) 11 0 4 7 3:18 4