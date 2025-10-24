Робогодината беше открита от ученици на Средно училище "Нешо Бончев" в Панагюрище

Робогодината беше открита с открит урок от ученици от групата по занимания „Роботика“ в Средно училище „Нешо Бончев“ в Панагюрище, съобщи за БТА заместник-директорът Парашкева Керемидчиева. По думите ѝ тази седмица е Европейска седмица на програмирането и традиционно началото на робогодината се поставя именно тогава.

Тя уточни, че събитието се е провело във фоайето на STEM центъра на училището. Темата на урока е била „Роботиката – бъдещето започва днес!“, а целта е да покаже колко полезен и достъпен може да бъде светът на технологиите.

По време на урока учениците са представили роботи, създадени с Arduino, Micro:bit, Lego Spike и Lego Mindstorms, и са демонстрирали техните възможности. В края на събитието се е провело състезание с роботи, създадени от участниците.

„Целта ми беше децата не просто да видят роботи, а да почувстват колко е вълнуващо сами да ги създават и управляват. Радвам се, че успяхме да запалим искрата на любопитството. Роботите не са просто машини – те са мост между въображението и реалността. Всеки ученик, който днес програмира първото си роботче, утре може да бъде човекът, който променя света. Нека не спираме да мечтаем, да творим и да откриваме, защото бъдещето вече е в нашите ръце“, заяви ръководителят на групата Цвети Мулешкова.