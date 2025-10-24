Диниш Алмейда: Головете идват от грешки

Защитникът на Лудогорец Диниш Алмейда, който направи дузпа при поражението с 2:3 от Йънг Бойс, философски заяви, че футболът е игра на грешки. Той обаче изрази увереност, че "орлите" ще преодолеят негативните резултати в последно време и скоро ще се върнат на победния път.

"Головете във футбола обикновено идват от грешки. Ние направихме нашите, те направиха техните. Не успяхме да натиснем накрая, за да се преборим за точката, но духът на отбора остава висок. Много е трудно да играеш на изкуствен терен, но не искам да се оправдавам само с него. Загубата ни е факт", каза Алмейда.

"При дузпата исках да играя с топката. Имаше съвсем минимален контакт, но в тази ситуацията съдията може да реши всичко", добави още централният бранител.