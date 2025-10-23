Център за подкрепа на младежи, останали без родителска грижа, беше открит в София

Център за подкрепа на младежи, останали без родителска грижа, "Пристан" беше открит в столичния квартал "Лозенец". Инициатори са фондациите "Програма Генерация" и "С усмивка напред", а подкрепа оказват артисти и доброволци. Центърът се намира на ул. "Бисер 16".

Мястото ще служи за образователна, терапевтична подкрепа и менторство, каза Жени Шиер от фондация "Програма Генерация". Тя обясни, че центърът ще работи с различни социални домове в София, които допускат екипът на инициативата да се запознае с децата. Подготвяме ги за матури, абитуриентски балове и всичко, което е необходимо, обясни Шиер и допълни, че дори и след като децата напускат домовете, ще продължават да получават подкрепа от центъра. Понякога с нас се свързват хора, които познават дете, изпаднало в уязвимо положение, и се грижим за тях и без да идват от социален дом, подчерта Жени Шиер.

Няма достатъчно специалисти, които да работят, но най-вече липсват средства за спорт, допълнителни уроци и почивки, посочи тя. По нейни думи това, което децата от социалните домове получават като възможности за развитие, не е достатъчно и е нужно с тях да работят хора извън социалните услуги.

Призив за това повече доброволци да се включат в каузата отправи и координаторът на доброволците към център "Пристан" Анестина Левенова. Радваме се на огромен интерес от страна на студентите, но въпреки това имаме нужда от повече доброволци, защото предстоят още проекти, заяви тя. Левенова обясни, че благодарение на доброволците е било възможно да бъде реализиран центърът и да се попълни оборудването. Доброволците ще получат зареждащо преживяване, подчерта тя. Левенова каза, че в центъра има книги, чрез които децата да се запознаят с различна литература, и уточни, че това е било възможно изцяло от дарения. Тя посочи, че са дарявани и много дрехи, които са "намерили пътя си" към младежите от "Пристан".

На откриването присъстваха младежи, вече подпомогнати от фондациите. Те сподели, че биха искали да рисуват, да четат много книги, да пеят и готвят.

Сирак съм от три години и загубих майка си от инсулт, но тя ми казваше да съм силна и да не се предавам, каза Анастасия, която изрази благодарност към Жени Шиер за помощта ѝ досега.

На стените в центъра са окачени картини, рисувани от децата, има редица книги и стаи, предназначени за обучителни и менторски дейности.