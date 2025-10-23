Основната опозиционна партия в Турция свиква редовен конгрес през ноември

Основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) обяви днес, че 39-ят редовен конгрес на партията ще се проведе от 28 до 30 ноември в турската столица Анкара, предава ТРТ Хабер.

В първия ден от програмата на конгреса е предвидено представянето и гласуването на нова партийна програма пред партийните делегати. За втория ден от конгреса е предвидено провеждането на избори за председателския пост в НРП, като желаещите да се включат в надпреварата партийни членове, с изключение на настоящия лидер на партията Йозгюр Йозел, ще трябва да съберат подписите на най-малко 68 от партийните делегати на предстоящия конгрес.

Предстоящият 39-и редовен конгрес на НРП ще бъде петият за последните две години, през които партията свика три извънредни конгреса. Новината за провеждането на 39-ия редовен конгрес на опозиционната партия идва само ден преди поредното изслушване по продължаващото дело за отмяна на проведения през ноември 2023 г. 38-и редовен конгрес на НРП.

Делото за отмяна на 38-ия редовен конгрес на НРП бе заведено от няколко от членовете на партията, сред които и бившият кмет на окръг Хатай Люфтю Саваш, на базата на забелязани от тях нередности в изборния процес и съмнения за подкупи, дадени от лидера Йозгюр Йозел в замяна на подкрепа в надпреварата за поста председател. На конгреса, проведен на 4-5 ноември 2023 г., Йозгюр Йозел бе избран за председател на НРП, побеждавайки предишния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу. На 6 април 2025 г. НРП проведе извънреден конгрес в Анкара, на който Йозел бе преизбран за неин лидер.

Ако 38-ият редовен конгрес на НРП бъде обявен за невалиден, това би означавало, че лидерът на НРП Йозгюр Йозел не е избран легитимно, което автоматично отменя решенията и на свикания от него извънреден конгрес, както и преизбирането му.