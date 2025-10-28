СПА: Саудитска Арабия и Пакистан се споразумяха за Рамка за икономическо сътрудничество

Саудитска Арабия и Пакистан се споразумяха да стартират Рамка за икономическо сътрудничество, основана на споделените икономически интереси на двете страни, като потвърдиха взаимното си желание за укрепване на търговските и инвестиционните отношения в служба на общите им интереси, предаде саудитската информационна агенция СПА.

В общото изявление се казва, че „престолонаследникът и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф са се споразумели по време на срещата си, проведена в Рияд вчера, да стартират Рамка за икономическо сътрудничество между Саудитска Арабия и Пакистан. Тази рамка се основава на споделените икономически интереси на двете страни и потвърждава взаимното им желание за укрепване на търговските и инвестиционните отношения в служба на общите им интереси“.

„Като част от рамката ще бъдат обсъдени няколко стратегически и високоефективни проекта в областта на икономиката, търговията, инвестициите и развитието, които ще допринесат за укрепване на сътрудничеството между двете правителства, засилване на ключовата роля на частния сектор и увеличаване на търговския обмен между двете страни“, се казва още в изявлението.

Според Рамката за сътрудничество „приоритетните сектори включват енергетиката, промишлеността, минното дело, информационните технологии, туризма, селското стопанство и продоволствената сигурност“.

„Двете страни в момента проучват няколко съвместни икономически проекта, включително подписване на меморандум за разбирателство за проекта за електроенергийна връзка между Саудитска Арабия и Пакистан, както и подписване на меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на енергетиката между двете страни“, допълнително се разяснява в изявлението.

Накрая се казва, че лидерите на двете страни също така очакват свикване на заседание на Саудитско-пакистанския Върховен координационен съвет.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)