Локомотив (Пловдив) се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след обрат в продълженията срещу Дунав в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (ПГ)
Русе,  
28.10.2025 21:32
 (БТА)

Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол след обрат за 2:1 в продълженията срещу Дунав в Русе.

В редовните 90 минути резултатът беше равен - 1:1 след голове на Радослав Апостолов за Дунав (89 минута) и Каталин Иту за гостите (90+6 минута). Хуан Переа отбеляза победното попадение за "железничарите" в 115-ата минута.

Домакините бяха по-активни през първата част. На "драконите" обаче им липсваше точния завършващ удар след атаки на Кристиян Бойчев, Преслав Бачев, Билал Ел Баккали и Марио Дилчовски. В 45-ата минута и гостите бяха близо до отбелязване на гол. Центриране от ъглов удар на Парвиз Умарбаев намери на далечната греда Тодор Павлов, които стреля силно над вратата.

Локомотив започна по-активно след почивката, като в един момент на Георги Китанов се наложи да се намесва след изстрел на Аксел Велев. В 53-ата минута футболистите и треньорският щаб на Дунав имаха претенции за дузпа след съприкосновение между Билал Ел Баккали и бранителя на "железничарите" Лукас Риян. Главният рефер Стоян Арсов обаче отчете, че няма основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар.

Гостите също имаха претенции за дузпа в 86-ата минута, след като Хуан Переа падна след контакт със Стоян Предев на границата на наказателното поле, но не последва отсъждане от Арсов.

В 89-ата минута Дунав отбеляза гол. Радослав Апостолов реализира след двойно подаване с Кристиян Бойчев и точен изстрел в горния десен ъгъл на противниковата врата. В шестата минута на добавеното време отборът на Локомотив стигна до изравнително попадение. Каталин Иту бе най-съобразителен при разбъркване пред Георги Китанов след центриране от ъглов удар и вкара за 1:1.

"Железничарите" останаха с 10 души на терена в 104-ата минута. Втори жълт и респективно червен картон получи Лукас Риян, който спря с нарушение атака на Борислав Маринов отдясно.

Въпреки това гостите стигнаха до обрата с гол на Хуан Переа в 115-ата минута. Той засече с глава центриране от пряк свободен удар на Ивайло Иванов и прати топката в мрежата за 1:2.

/КМ/

Казах и преди мача, че ще опитаме да го вземем и бяхме на косъм. Това заяви за БТА старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след двубоя от турнира за Купата на България, в който "драконите" отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 1:2
