Арда елиминира Фратрия за Купата на България

Турнир за Купата на България по футбол - 1/16-финали: Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:4 (0:2) Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:7 (1:2) Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София) 2:3 (1:1) Ямбол 1915 - Спартак (Варна) 1:3 (0:2) Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали) 1:2 (0:1) по-късно днес: Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив) утре играят: Миньор (Перник) - Черно море (Варна) Марек 1915 (Дупница) - Монтана Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София) Спортист (Своге) - Септември (София) Севлиево - ЦСКА (София) Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца) Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) в четвъртък: Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград) Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)