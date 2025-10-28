Подробно търсене

Арда елиминира Фратрия за Купата на България

Мирослав Димитров
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
София,  
28.10.2025 17:39
 (БТА) 
Турнир за Купата на България по футбол - 1/16-финали:
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)                   0:4 (0:2)
Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)                2:7 (1:2) 
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София)   2:3 (1:1)
Ямбол 1915 - Спартак (Варна)                         1:3 (0:2)
Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)               1:2 (0:1)

по-късно днес:
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

утре играят:
Миньор (Перник) - Черно море (Варна)
Марек 1915 (Дупница) - Монтана 
Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София) 
Спортист (Своге) - Септември (София)
Севлиево - ЦСКА (София) 
Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) 
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца) 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)

в четвъртък:
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград)
Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)

