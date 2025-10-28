"Бяхме на косъм да вземем мача", каза за БТА Георги Чиликов след загубата на Дунав от Локомотив Пловдив

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
На снимката: Георги Чиликов - старши треньор на Дунав (Русе). Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
28.10.2025 22:15
 (БТА)

Казах и преди мача, че ще опитаме да го вземем и бяхме на косъм. Това заяви за БТА старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след двубоя от турнира за Купата на България, в който "драконите" отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 1:2 след продължения. 

"За съжаление това ни се случва за втори път за един месец след мача с Марек в Дупница (1:1) за първенство на Втора лига. Или губим концентрация, или просто късмета ни е такъв. Поздравявам момчетата и им свалям шапка за страхотната дисциплина, която показаха", коментира още Чиликов.

Той добави, че според него преди попадението за 1:2 е имало нарушение срещу Ибрахим Кейта, което не е отсъдено от рефера Стоян Арсов.

"Загубихме и ръстовото предимство, което имахме преди излизането на Акила Монтейро на почивката, което беше очевадно. От утре ще мислим и за мача ни в неделя в Севлиево. Надявам се, да се оправим, защото ни чака много тежък мач", завърши старши треньорът на Дунав. 

Локомотив (Пловдив) се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след обрат в продълженията срещу Дунав в Русе

Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол след обрат за 2:1 в продълженията срещу Дунав в Русе
Към 22:25 на 28.10.2025 Новините от днес

