Локомотив Пловдив отстрани Дунав Русе в турнира за Купата на България

Турнир за Купата на България по футбол, мачове от 1/16-финалите:
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив) - 1:2 (0:0) след продължения, 1:1 в редовното време
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) - 0:4 (0:2)
Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич) - 2:7 (1:2)
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София)- 2:3 (1:1)
Ямбол 1915 - Спартак (Варна) - 1:3 (0:2)
Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:2 (0:1)
в сряда:
Миньор (Перник) - Черно море (Варна)
Марек 1915 (Дупница) - Монтана
Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София)
Спортист (Своге) - Септември (София)
Севлиево - ЦСКА (София)
Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора)
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)
в четвъртък:
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград)
Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)
