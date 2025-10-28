Подробно търсене

Локомотив Пловдив отстрани Дунав Русе в турнира за Купата на България

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (ПГ)
Русе,  
28.10.2025 21:25
 (БТА)

Турнир за Купата на България по футбол, мачове от 1/16-финалите:

Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)                - 1:2 (0:0) след продължения, 1:1 в редовното време
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)                - 0:4 (0:2)
Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)             - 2:7 (1:2) 
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София)- 2:3 (1:1)
Ямбол 1915 - Спартак (Варна)                      - 1:3 (0:2)
Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)            - 1:2 (0:1)

в сряда:
Миньор (Перник) - Черно море (Варна)
Марек 1915 (Дупница) - Монтана 
Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София) 
Спортист (Своге) - Септември (София)
Севлиево - ЦСКА (София) 
Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) 
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца) 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)

в четвъртък:
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград)
Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)

.

/КМ/

Свързани новини

28.10.2025 22:15

"Бяхме на косъм да вземем мача", каза за БТА Георги Чиликов след загубата на Дунав от Локомотив Пловдив

Казах и преди мача, че ще опитаме да го вземем и бяхме на косъм. Това заяви за БТА старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след двубоя от турнира за Купата на България, в който "драконите" отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 1:2
28.10.2025 21:32

Локомотив (Пловдив) се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след обрат в продълженията срещу Дунав в Русе

Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол след обрат за 2:1 в продълженията срещу Дунав в Русе
28.10.2025 17:39

Арда елиминира Фратрия за Купата на България

Турнир за Купата на България по футбол - 1/16-финали: Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:4 (0:2) Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:7 (1:2) Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София) 2:3 (1:1) Ямбол
28.10.2025 12:17

Диан Димов: "Мачът с Локомотив Пловдив ще ни даде възможност да си сверим часовника докъде сме стигнали и дали имаме потенциал за Първа лига"

Дунав ще направи всичко възможно да отстрани Локомотив (Пловдив) в мача от 1/16-финалите на турнира за Купата на България по футбол, който ще се играе от 18:45 часа тази вечер на Градския стадион в Русе. Това коментира за БТА председателят на
28.10.2025 11:32

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи групата за гостуването на Дунав (Русе)

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи групата за предстоящия мач срещу Дунав (Русе) в среща от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоят е днес от 18:45 часа на градския стадион в Русе.

