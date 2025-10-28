"Знаехме, че ще ни е трудно срещу Дунав и бяхме близо до това да отпаднем", заяви за БТА треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Знаехме, че Дунав ще е труден съперник и бяхме близо до това да приключим с участието си в турнира за Купата на България. Това каза за БТА старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич след успеха на "железничарите" с 2:1 след продължения в Русе.

"Момчетата се бориха до края и някак успяхме да спечелим мача. Имахме добри възможности и преди това, но не успяхме да се възползваме от тях", заяви още Косич.

Той отбеляза, че Дунав е много добър отбор и преминава много бързо от защита в нападение.

"Ние не изиграхме най-умния си мач от наша страна. Важното е, че победихме. Това, че го направихме ни дава допълнителна увереност", завърши старши треньорът на Локомотив (Пловдив).