"Знаехме, че ще ни е трудно срещу Дунав и бяхме близо до това да отпаднем", заяви за БТА треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
На снимката: Душан Косич - старши треньор на Локомотив (Пловдив). Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
28.10.2025 22:59
 (БТА)

Знаехме, че Дунав ще е труден съперник и бяхме близо до това да приключим с участието си в турнира за Купата на България. Това каза за БТА старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич след успеха на "железничарите" с 2:1 след продължения в Русе. 

"Момчетата се бориха до края и някак успяхме да спечелим мача. Имахме добри възможности и преди това, но не успяхме да се възползваме от тях", заяви още Косич.

Той отбеляза, че Дунав е много добър отбор и преминава много бързо от защита в нападение.

"Ние не изиграхме най-умния си мач от наша страна. Важното е, че победихме. Това, че го направихме ни дава допълнителна увереност", завърши старши треньорът на Локомотив (Пловдив).

Към 23:54 на 28.10.2025 Новините от днес

