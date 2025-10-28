Елитните Локомотив София, Спартак Варна и Добруджа продължават на осминафиналите за Купата на България

Елитните Локомотив София, Спартак Варна и Добруджа се класираха за осминафиналите за Купата на България по футбол.

Последният в efbet Лига Добруджа записа най-внушителната победа в срещите от 1/16-финалите след успех със 7:2 при гостуването на третодивизионния Бдин Видин.

С хеттрик за тима от Добрич се отличи Айкут Рамадан, два гола добави Милчо Ангелов, а по един вкараха Джонатан Куеро и Лукас Кардозо.

Локомотив София срещна сериозни трудности на стадион "Искър" в Самоков, но успя да се наложи с 3:2 срещу местния Рилски спортист. Двубоят отиваше към продължения, но в последната минута Кауе Карузо вкара победния гол за Локо.

Домакините поведоха с гол на Венцислав Христов в 6-а минута, но "железничарите" изравниха до почивката чрез Садио Дембеле.

Нов гол на Христов отново даде аванс на Рилски, но юношата на Левски Патрик-Габриел Галчев изравни в 65-а минута, а Карузо донесе успеха на Локомотив в края на мача.

Спартак Варна не срещна проблеми и спечели с 3:1 при гостуването на Ямбол. Луис Пахама, Даниел Халачев и Иван Алексиев бяха точни за спартаклии, а почетен гол за Ямбол вкара Георги Динков десет минути преди края.

В първия мач от днешната програма по-рано Ботев Пловдив спечели с 4:0 срещу втородивизионния Спартак Плевен.