Кремена Младенова
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир по тенис в Мексико
снимка: Димитър Вельов/БТА (архив)
Ирапуато,  
28.10.2025 22:24
 (БТА)

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под номер 8 Каратанчева преодоля Юки Наито след 4:6, 6:3, 3:1 и отказване на японката.

Двубоят продължи два часа и шест минути.

Българката допусна два пробива в първия сет и отстъпи с 4:6. Във втората част Лиа Каратанчева навакса пасив от 0:3 със серия от шест поредни гейма за 6:3 и водеше с 3:1 в третия сет, когато японката се отказа заради физическите си проблеми.

Каратанчева ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с американката Габриела Вилар.

/КМ/

