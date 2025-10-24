Подробно търсене

Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнир от сериите УТА 125 в Мексико

Ива Кръстева
Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнир от сериите УТА 125 в Мексико
Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнир от сериите УТА 125 в Мексико
снимка: Николета Манджукова/БТА (архив)
Керетаро, Мексико,  
24.10.2025 08:11
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Селена Яничиевич (Франция) победиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 за 62 минути, след като доминираха през целия мач.

Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара, а в спор за място на финала двете ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания).

Българката има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на УТА.

В надпреварата на сингъл Каратанчева отпадна на старта.

/ИК/

Свързани новини

17.10.2025 11:15

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис от сериите УТА 125 в Мексико

Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 125 в Тампико (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара. Каратанчева и 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:49 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация