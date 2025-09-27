Лиа Каратанчева спечели втора поредна титла на двойки на международния турнир по тенис в Пазарджик

Лиа Каратанчева и гъркинята Сапфо Сакелариди спечелиха втора поредна титла на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик, след като победиха с 6:7(5), 6:4, 10:5 румънката Елена Бертя и рускинята Даря Лодикова. Надпреварата е с общ награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Само преди седмица националката за "Били Джийн Кинг Къп" и Сакелариди надвиха Яна Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрахимова (Русия) с 6:2, 7:5 за 76 минути.

Днешният финал бе по-труден за българо-гръцката двойка, която във втори пореден мач трябваше да преодолява сет пасив и пробив изоставане във втория. Те обаче се справиха майсторски, печелейки два пъти подаването на съперничките в петия и седмия гейм, след което отразиха три точки за рибрейк в десетия и затвориха сета с 6:4.

Мачът бе решен в тайбрек, в който Каратанчева и Сакелариди отново отстъпваха рано с два мини-пробива и 0:4. Българката и гъркинята обаче бяха безупречни на собствен сервис до края, спечелиха десет от следващите 12 разигравания и сложиха точка на спора на първи мачбол след два часа и 5 минути на корта.

Каратанчева завоюва седма титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година след Анталия (Турция), Калви (Франция) и вече два пъти Пазарджик (България).