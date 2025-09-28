Чехкинята Лаура Самсон стана шампионка на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Подробно търсене

Ива Кръстева
Турнир в Пазарджик, Лаура Самсон (в бяло), снимка: БФ Тенис
Пазарджик,  
28.09.2025 12:56
 (БТА)

Чехкинята Лаура Самсон спечели титлата на втория пореден турнир от ITF на клей за жени в Пазарджик. Надпреварата се се проведе на базата на ТК Фаворит и е с награден фонд 40 хиляди долара.

На финала Самсон победи испанката Андреа Ласаро Гарсия с 6:2, 6:3 за 82 минути игра.

Самсон елиминира на полуфиналите българката Елизара Янева, която се представи отлично в последните две седмици на турнирите в Пазарджик. 18-годишната Янева постигна осем победни победи при само един загубен сет, като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. Благодарение на страхотното си представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева пък триумфира с две поредни титли в надпреварата на двойки. Така 22-годишната Каратанчева завоюва шестата и седмата си титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година.

Наградите на призьорките връчиха Димитър Йорданов, изпълнителен директор „Goto jewellery and diamonds" и  Стефани Гачева, асистент турнирен директор.  

/ИК/

