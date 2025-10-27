Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл на световната ранглиста по тенис, Лиа Каратанчева вече е първа ракета на България на двойки

Виктория Томова се смъкна с 11 места в световната ранглиста по тенис за жени и заема 137-а позиция с 557 точки. Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също губи позиции и вече е 314-а в подреждането на сингъл с 210 точки в актива си.

Тя обаче стана първа ракета на страната в класацията на двойки с 458 точки, изпреварвайки Виктория Томова. През уикенда Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнира на клей в Керетаро (Мексико) от сериите УТА 125 с награден фонд 115 хиляди долара.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА) с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. Топ 5 се допълва от още две американки – Аманда Анисимова и Джесика Пегула.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:

сингъл: 1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9870 точки 2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 819 точки 3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6563 точки 4. (4) Аманда Анисимова (САЩ) 5887 точки 5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 5183 точки 6. (7) Елена Рибакина (Казахстан) 4350 точки 7. (8) Мадисън Кийс (САЩ) 4335 точки 8. (6) Джазмин Паолини (Италия) 4325 точки 9. (9) Мира Андреева (Русия) 4319 точки 10. (10) Екатерина Александрова (Русия) 3375 точки българките: 137. (126) Виктория Томова 557 точки 314. (307) Лиа Каратанчева 210 точки 327. (323) Изабелла Шиникова 196 точки 370. (369) Денислава Глушкова 164 точки 432. (429) Елизара Янева 129 точки 455. (459) Гергана Топалова 118 точки 483. (486) Росица Денчева 107 точки 548. (549) Лидия Енчева 88 точки 692. (694) Ива Иванова 55 точки 910. (886) Юлия Стаматова 27 точки 1230.(1254) Беатрис Спасова 10 точки 1261.(1254) Мелис Расим 9 точки 1323.(1322) Диа Евтимова 7 точки 1341.(1377) Виктория Велева 6 точки 1405.(1402) Дария Великова 5 точки 1469.(1463) Валерия Гърневска 3 точки двойки: 1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 8375 точки 2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 7895 точки 3. (4) Сара Ерани (Италия) 7115 точки 3. (4) Джазмин Паолини (Италия) 7115 точки 5. (3) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6250 точки 6. (7) Елена Остапенко (Латвия) 5925 точки 7. (9) Елизе Мертенс (Белгия) 5528 точки 8. (10) Су-Вей Сие (Тайван) 5526 точки 9. (6) Габриела Дабровски (Канада) 5476 точки 10. (8) Вероника Кудерметова (Русия) 5443 точки българките: 178. (186) Лиа Каратанчева 458 точки 188. (181) Виктория Томова 437 точки 350. (356) Изабелла Шиникова 217 точки 581. (602) Росица Денчева 114 точки 754. (758) Гергана Топалова 69 точки 780. (776) Ива Иванова 66 точки 783.(1087) Елизара Янева 65 точки 868. (866) Денислава Глушкова 52 точки 919. (961) Юлия Стаматова 45 точки 937. (941) Уляна Храбавец 43 точки 1039.(1073) Беатрис Спасова 34 точки 1040.(1032) Алекса Каратанчева 34 точки 1071.(1060) Лидия Енчева 32 точки 1076.(1064) Диа Евтимова 32 точки 1185.(1178) Дария Великова 25 точки 1337.(1327) Ралица Александрова 17 точки 1337.(1327) Валерия Гърневска 17 точки 1433.(1426) Йоана Константинова 14 точки 1457.(1450) Йоана Монева 14 точки 1473.(1467) Мелис Расим 13 точки 1523.(1515) Ванеса Влахова 11 точки 1625.(1620) Анджелина Костова 8 точки 1663 (1664) Александра Матева 6 точки 1676.(1664) Галена Кръстенова 5 точки

