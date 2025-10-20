Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени
Преди седмица Томова (на снимката) отпадна в квалификациите в Нинбо / Снимка: AP Photo/Ahn Young-joon
София,  
20.10.2025 10:48
 (БТА)

Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени и заема 126-а позиция с 615 точки. През миналата седмица 30-годишната софиянка бе елиминирана от хърватката Антония Ружич в първия кръг на квалификациите на турнира в Нинбо, Китай. 

Преди две седмици Томова преодоля британката Кейти Боултър в първия рунд на квалификациите в Ухан, след което българката загуби срещу рускинята Полина Кудерметова. 

Арина Сабаленка (Беларус) остава начело на световната ранглиста на УТА с 10390 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8703, Коко Гоф (САЩ) със 7863, Аманда Анисимова (САЩ) с 5914 и Джесика Пегула (САЩ) с 5183. Джазмин Паолини и шампионката от Нинбо Елена Рибакина са зад тях след скок с две места, измествайки Мадисън Кийс (САЩ) до осмо.  

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:
   сингъл:
   1.   (1) Арина Сабаленка (Беларус)     10390 точки
   2.   (2) Ига Швьонтек (Полша)           8703 точки       
   3.   (3) Коко Гоф (САЩ)                 7863 точки
   4.   (4) Аманда Анисимова (САЩ)         5914 точки
   5.   (5) Джесика Пегула (САЩ)           5183 точки
   6.   (8) Джазмин Паолини (Италия)       4525 точки 
   7.   (9) Елена Рибакина (Казахстан)     4505 точки
   8.   (7) Мадисън Кийс (САЩ)             4395 точки
   9.   (6) Мира Андреева (Русия)          4319 точки
  10.  (10) Екатерина Алекснадрова (Русия) 3375 точки
 българките:
 126. (127) Виктория Томова                 615 точки
 307. (308) Лиа Каратанчева                 210 точки
 323. (316) Изабелла Шиникова               196 точки
 362. (357) Денислава Глушкова              164 точки
 429. (420) Елизара Янева                   129 точки
 459. (490) Гергана Топалова                113 точки
 486. (469) Росица Денчева                  107 точки
 549. (548) Лидия Енчева                     88 точки
 694. (685) Ива Иванова                      55 точки
 886. (877) Юлия Стаматова                   29 точки
1220.(1221) Беатрис Спасова                  10 точки
1255.(1257) Мелис Расим                       9 точки
1322.(1324) Диа Евтимова                      7 точки
1377.(1385) Виктория Велева                   5 точки
1402.(1369) Дария Великова                    5 точки
1463.(1470) Валерия Гърневска                 3 точки

   двойки:
   1.   (1) Катержина Синиакова (Чехия)    9235 точки
   2.   (2) Тейлър Таунзенд (САЩ)          8700 точки
   3.   (3) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия)   7705 точки
   4.   (4) Сара Ерани (Италия)            7195 точки 
   4.   (4) Джазмин Паолини (Италия)       7195 точки
   6.   (6) Габриела Дабровски (Канада)    7053 точки 
   7.   (7) Елена Остапенко (Латвия)       5925 точки   
   8.   (8) Вероника Кудерметова (Русия)   5735 точки
   9.   (9) Елизе Мертенс (Белгия)         5630 точки
  10.  (10) Су-Вей Сие (Тайван)            5618 точки
 българките:
 181. (179) Виктория Томова                 438 точки
 186. (184) Лиа Каратанчева                 432 точки
 356. (331) Изабелла Шиникова               217 точки
 602. (595) Росица Денчева                  107 точки
 758. (757) Гергана Топалова                 69 точки
 776. (776) Ива Иванова                      66 точки 
 866. (869) Денислава Глушкова               52 точки
 941. (943) Уляна Храбавец                   43 точки 
 961. (941) Юлия Стаматова                   40 точки
1032.(1028) Алекса Каратанчева               34 точки
1060.(1052) Лидия Енчева                     32 точки
1064.(1054) Диа Евтимова                     32 точки
1073.(1364) Беатрис Спасова                  31 точки
1087.(1076) Елизара Янева                    30 точки 
1178.(1169) Дария Великова                   25 точки
1327.(1317) Ралица Александрова              17 точки
1327.(1317) Валерия Гърневска                17 точки 
1426.(1419) Йоана Константинова              14 точки
1450.(1444) Йоана Монева                     14 точки
1467.(1461) Мелис Расим                      13 точки
1515.(1501) Ванеса Влахова                   11 точки
1620.(1611) Анджелина Костова                 8 точки  
1664.(1658) Галена Кръстенова                 5 точки
1164 (1664) Александра Матева                 5 точки

/АВ/

Свързани новини

20.10.2025 10:04

Българинът Григор Димитров загуби пет позиции в световната ранглиста по тенис за мъже

Григор Димитров загуби пет места в световната ранглиста по тенис за мъже и се смъкна до 37-а позиция. Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 насам, когато също бе 37-и. Димитров, който все още се възстановява от
19.10.2025 15:02

Елена Рибакина спечели титлата на тенис турнира в Нинбо и направи поредна крачка към финалите в Рияд

Елена Рибакина преодоля сет пасив и победи Екатерина Александрова с 3:6, 6:0, 6:2 на финала на турнира по тенис за жени в Нинбо, който е с награден фонд над 1 милион щатски долара долара. Състезателката от Казахстан спечели десета титла в кариерата
19.10.2025 10:42

Лейла Фернандес спечели пета титла в кариерата си след победа над Тереза Валентова на финала на турнира по тенис в Осака

Лейла Фернандес спечели пета титла в професионалната си тенис кариера, след като надви тийнейджърката Тереза Валентова с 6:0, 5:7, 6:3 на финала на турнира за жени в Нинбо. Надпреварата в Япония е на твърд корт, с награден фонд 275 хиляди долара и

Към 11:13 на 20.10.2025 Новините от днес

