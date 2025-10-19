Елена Рибакина спечели титлата на тенис турнира в Нинбо и направи поредна крачка към финалите в Рияд

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Елена Рибакина / Снимка: AP Photo/Ng Han Guan, архив
Нинбо,  
19.10.2025 15:02
 (БТА)

Елена Рибакина преодоля сет пасив и победи Екатерина Александрова с 3:6, 6:0, 6:2 на финала на турнира по тенис за жени в Нинбо, който е с награден фонд над 1 милион щатски долара долара. Състезателката от Казахстан спечели десета титла в кариерата си и направи още една крачка към участие на Финалния турнир на УТА в Рияд. 

През следващата седмица на Рибакина й предстои участие на турнир в Токио, където трябва да влезе в топ 4. 

Александрова изигра отличен първи сет и проби сервиса на съперничката си във втория гейм, след което затвърди преимуществото си за 3:0. Рускинята бе безупречна до края, отрази две разигравания за рибрейк и затвори частта на втори сетпойнт при 6:3. 

Рибакина обаче взе следващата част без загубен гейм, записвайки брейк във всички три сервис-гейма на съперничката. Нейната серия продължи и в началото на третия сет, което помогна на Рибакина да запише още два пробива и да спечели с крайното 6:2. Така тя стигна до втора титла през годината.  

За Александрова това бе четвърти финал за сезона, всеки от които на ниво УТА 500. Тя спечели трофея в Линц, след което обаче загуби в три сета в Монтерей, Сеул и днес в Нинбо.  

/ХБ/

Към 15:43 на 19.10.2025

