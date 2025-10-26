Подробно търсене

Белинда Бенчич завоюва десета титла в кариерата си след триумф на турнира в Токио

Ива Кръстева
Белинда Бенчич завоюва десета титла в кариерата си след триумф на турнира в Токио
снимка: AP Photo/Louise Delmotte
Токио,  
26.10.2025 10:48
 (БТА)

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

На финала 28-годишната Бенчич надделя над Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 6:3 за 82 минути и взе десети трофей в кариерата. Освен това тя стигна до първото място в Токио, където беше вицешампионка преди десет години.

Швейцарката направи три пробива в двубоя и нито един път не загуби подаването си.

"Беше прекрасно да играя пред вас. Последният път, когато спечелих тук, беше на Олимпийските игри в Токио, когато стадионът беше празен, така че атмосферата беше съвсем различна, но беше страхотно да играя пред вас. Обичам да играя в Япония, така че съм супер щастлива, че най-накрая спечелих този турнир", каза Бенчич след мача. 

Това е втората титла на швейцарката и така за втори път в последните три години тя печели няколко трофея в един сезон.  

/ИК/

Свързани новини

24.10.2025 10:07

Елена Рибакина се класира за Финалите на УТА за трета поредна година, след като достигна до полуфиналите на турнира в Токио, Белинда Бенчич също записа успех

Номер 2 в схемата Рибакина, която е спечелила две титли от УТА 500 този сезон, победи канадката Виктория Мбоко с 6:3, 7:6(4) на четвъртфиналите в японската столица.
23.10.2025 13:35

Вицешампионката от миналия сезон София Кенин достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио след трудна победа и два отразени мачбола срещу японска тийнейджърка

Миналогодишната вицешампионка София Кенин (САЩ) отрази два мачбола и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.
22.10.2025 12:46

19-годишната канадка Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис в японската столица Токио

Деветата поставена в схемата Мбоко спечели убедително срещу германката Ева Лис с 6:1, 6:1 за едва 53 минути игра и достигна до втори четвъртфинал в кариерата си на турнир от УТА.
19.10.2025 15:02

Елена Рибакина спечели титлата на тенис турнира в Нинбо и направи поредна крачка към финалите в Рияд

Елена Рибакина преодоля сет пасив и победи Екатерина Александрова с 3:6, 6:0, 6:2 на финала на турнира по тенис за жени в Нинбо, който е с награден фонд над 1 милион щатски долара долара. Състезателката от Казахстан спечели десета титла в кариерата

