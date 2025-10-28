Наполи се наложи при гостуването си на Лече в италианската Серия А

Отборът на Наполи победи Лече с 1:0 като гост в двубой от деветия кръг в италианската футболна Серия А. Наполи продължава да редува победи и загуби в местния шампионат, записа трети успех в последните си пет срещи и оглавява временното класиране с 21 точки, на три пред втория Рома, който обаче е с мач по-малко.

Лече е 16-и в подреждането с 6 точки в актива си.

Домакините пропиляха възможност да поведат в резултата в 55-ата минута, когато Франческо Камарда пропусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на бразилеца Жуан Жезуш в наказателното поле.

Преди това, в 30-ата минута, Матео Политано направи пропуск за гостите, пращайки топката над вратата на Лече.

Победният гол за Наполи беше дело на Франк Ангиса в 69-ата минута. 29-годишният полузащитник на шампионите засече топката с глава за 1:0 в полза на шампионите.

Първенство на Италия по футбол, срещи от деветия кръг в Серия А:

Лече - Наполи - 0:1 по-късно днес: Аталанта - Милан в сряда: Рома - Парма Комо - Верона Ювентус - Удинезе Болоня - Торино Дженоа - Кремонезе Интер - Фиорентина в четвъртък: Каляри - Сасуоло Пиза - Лацио

*Във временното класиране води Наполи с 21 точки, следван от Рома с 18, Милан със 17, Интер с 15 точки и други.