Лацио постигна минимален успех срещу Ювентус

Боян Денчев
снимка: АР, Gregorio Borgia
Рим,  
27.10.2025 08:57
 (БТА)

Лацио постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си срещу Ювентус от 8-ия кръг на италианското футболно първенство. Единственото попадение в мача бе дело на Тома Башич в 9-ата минута. Лошо върната топка от Джонатан Дейвид попадна в Данило Каталди, който подаде към Башич пред наказателното поле, а той стреля от движение и след рикошет в крака на Федерико Гати топката се оказа във вратата на Матия Перин.

До края на полувремето Душан Влахович и Дейвид пропуснаха добри възможности за изравнителен гол.

Второто полувреме започна с огромен пропуск на Влахович, който на метри пред вратата нацели напречната греда след центриране на Лойд Кели, но в последствие бе отсъдена и засада. Ювентус продължи да играе силно, но трудно достигаше до възможности пред Иван Проведел. 

От своя страна Лацио на два пъти можеше да стигне до втори гол, но Исаксен и Педро пропуснаха.

Така Лацио с този успех вече има 11 точки и излезе на 10-ото място в класирането. Ювентус остава 8-и с 12 пункта.



Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: 

Торино – Дженоа       - 2:1
Сасуоло – Рома        - 0:1
Верона – Каляри       - 2:2
Фиорентина – Болоня   - 2:2
Лацио – Ювентус – 1:0

от събота:
Парма – Комо          - 0:0
Удинезе – Лече        - 3:2
Наполи – Интер        - 3:1
Кремонезе – Аталанта  - 1:1

от петък:
Милан – Пиза          - 2:2

Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Рома също 18, Милан е със 17, а Интер (Милано) с 15. Болоня е на 5-о място с 14. Комо има 13, а Ювентус и Удинезе, Аталанта с по 12 и други.

/БД/

