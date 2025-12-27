Подробно търсене

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили

Нелли Желева
ГКПП "Капитан Андреево" Снимка: Николай Грудев/БТА, архив
София,  
27.12.2025 09:56
 (БТА)

Изключително интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. Нормално е и движението на всички ГКПП с Република Северна Македония.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Движението е нормално на границата с Румъния.

На 25 декември oт 9:00 ч. фериботният кораб, обслужващ линията Никопол - Т. Мъгуреле, нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторните превозни средства, напомнят от МВР.

 

/РИ/

