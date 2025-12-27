Подробно търсене

Туристите да не навлизат в подветрените склонове на планините, съветват от Планинската спасителна служба

Нелли Желева
Туристите да не навлизат в подветрените склонове на планините, съветват от Планинската спасителна служба
Туристите да не навлизат в подветрените склонове на планините, съветват от Планинската спасителна служба
Рила Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
27.12.2025 09:53
 (БТА)

В планините духа умерен вятър, температурите варират от минус 8 до минус 2 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст.

В резултат на снеговалежите от четвъртък и петък в повечето планини има снежна покривка, която вятърът вече започва да транспортира, така че трябва да се внимава да не се навлиза в подветрените склонове заради предпоставки за инциденти и лавини, казаха от ПСС. 

Има снегонавявания по пътеките, туристите да имат предвид, че планината във високите си части е зимна, предупредиха спасителите.

В зимните курорти съоръженията работят частично.

От ПСС допълниха, че не е имало инциденти с туристи през изминалото денонощие.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:55 на 27.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация