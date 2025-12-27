Над 1600 са имениците на Стефановден в община Търговище, пише в справка на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от местната администрация.

Най-много сред празнуващите днес са кръстените Стефан. Така се казват 483-ма жители на общината. Сред мъжете, които са именици, кръстените Стоян, са 277 души. Името Станчо носят 39 от господата. На днешния ден празнуват и тези, чието име в превод значи „венец“ – Венцислав или Венцеслав. Така се казват 107 от мъжете в общината.

Сред дамите най-много са кръстените Стефка. Те са 172. Стефанка или Стефана е името на 64 жени. Стефани се казват 51 от жените, Стефания – 10. Кръстените Стоянка са 114.

В деня на Свети Стефан своя имен ден отбелязват и кръстените Стан, Стане, Станка, Стамен/а, Стойко, Стойка, Станимир/а, Станислав/а, Венко и други.

На всички именици и на всички съграждани кметът Дарин Димитров отправя най-сърдечни поздравления и пожелания за здраве и благоденствие. Нека се радваме на една по-добра, по-мирна и успешна Нова 2026 година.

На третия ден от Рождество, в църковните храмове в региона ще бъдат отслужени служби в памет на свети архидякон и първомъченик Стефан.