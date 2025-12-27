Президентът на Аржентинската футболна асоциация Тапия е обвинен в неплатени осигурителни вноски за 12,8 милиона долара

Прокурори повдигнаха обвинения срещу Клаудио Тапия, президент на Аржентинската футболна асоциация, в неплатени осигурителни вноски, според TN.

Разследването е започнато след жалба от данъчните власти в страната, които са установили, че асоциацията не е превеждала пенсионни вноски за служителите си и тези на най-големите футболни клубове в страната. Въпросната сума е 12,8 милиона долара.

Националният отбор на Аржентина може да бъде изключен от участие в Световното първенство през 2026 г. поради корупционен скандал около ръководството на футболната централа. Довереникът на Тапия, Пабло Товигиньо, и заместник-касиерът Лучано Накис също са замесени в случая.

Както съобщава La Nacion, по искане на съда са извършени претърсвания в имоти, потенциално свързани с ръководството на Аржентинската футболна асоциация. Правоприлагащите органи смятат, че имотите са регистрирани на пълномощници.