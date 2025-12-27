Юта записа успех над Детройт в НБА

site.btaЮта записа успех над Детройт в НБА
Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати:
Атланта – Маями – 111:126
Индиана – Бостън – 122:140
Орландо – Шарлът – 105:120
Вашингтон – Торонто – 138:117
Чикаго – Филаделфия – 109:102
Мемфис – Милуоки – 125:104
Ню Орлиънс – Финикс – 108:115
Юта – Детройт – 131:129
Портланд – ЛА Клипърс – 103:119
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 21 победи/9 загуби, Бостън 19/11, Торонто 18/14
Централна дивизия: Детройт 24/7, Кливланд 17/15, Чикаго 15/15
Югоизточна дивизия: Орландо 17/14, Маями 16/15, Атланта 15/17
Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 26/5, Денвър 22/8, Минесота 20/11
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 19/10, Финикс 17/13, Голдън Стейт 16/15
Югозападна дивизия: Сан Антонио 23/7, Хюстън 18/10, Мемфис 15/16.
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина