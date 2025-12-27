Подробно търсене

Юта записа успех над Детройт в НБА

Боян Денчев
Вашингтон,  
27.12.2025 09:45
Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати:

 

Атланта – Маями – 111:126

Индиана – Бостън – 122:140

Орландо – Шарлът – 105:120

Вашингтон – Торонто – 138:117

Чикаго – Филаделфия – 109:102

Мемфис – Милуоки – 125:104

Ню Орлиънс – Финикс – 108:115

Юта – Детройт – 131:129

Портланд – ЛА Клипърс – 103:119

 

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 21 победи/9 загуби, Бостън 19/11, Торонто 18/14

Централна дивизия: Детройт 24/7, Кливланд 17/15, Чикаго 15/15

Югоизточна дивизия: Орландо 17/14, Маями 16/15, Атланта 15/17

 

Западна конференция

Северозападна дивизия: Оклахома Сити 26/5, Денвър 22/8, Минесота 20/11

Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 19/10, Финикс 17/13, Голдън Стейт 16/15

Югозападна дивизия: Сан Антонио 23/7, Хюстън 18/10, Мемфис 15/16.

