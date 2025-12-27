Подробно търсене

Четирима испански туристи са в неизвестност след като туристическа лодка в Индонезия потъна

Габриела Иванова
Илюстративна снимка: AP/Firdia Lisnawati
Джакарта,  
27.12.2025 10:14
 (БТА)

Четирима испански туристи са в неизвестност след като дървена туристическа лодка потъна край бреговете на националния парк "Комодо" в Индонезия, съобщи ДПА.

Плавателният съд е превозвал 11 души и е потънал късно снощи край остров Падар, заяви Фатур Рахман, ръководител на службата за търсене и спасяване в Маумере. По думите му на борда са се намирали шестима испански туристи, четирима членове на екипажа и един местен туристически гид.

Седем души са били спасени в ранните часове днес от намиращи се наблизо туристически лодки и от съвместен екип за издирване и спасяване.

Операцията по издирването на хората в неизвестност продължава, като в нея участват пристанищните власти в Лабуан Баджо и индонезийските военноморски сили. Използват се надуваеми лодки и водолазно оборудване.

През последните дни метеорологичните условия в района са променливи, а метеоролозите предупредиха, че има повишен риск за морското корабоплаване в части от Източна Индонезия.

/ГИ/

