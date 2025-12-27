Манчестър Юнайтед стигна до успех срещу Нюкасъл

Манчестър Юнайтед победи с 1:0 като домакин Нюкасъл в единствената среща на “Боксинг дей” от Висшата лига на Англия. Патрик Доргу бе герой за „червените дяволи“, след като се разписа в 25-ата минута, като датският футболист бе един от най-добрите на терена.

С този успех Манчестър Юнайтед се изкачи до петото място и се изравни по точки с Челси и Ливърпул по 29. Нюкасъл продължава да е на 11-ата позиция с 23 пункта.

Мачът бе изключително динамичен, като още първите минути положенията пред двете врати следваха едно след друго.

В 25-ата минута първо Матеус Куня отправи опасен удар, но Аарън Рамсдейл спаси. Веднага след това дълга топка бе лошо изчистена от гостите, но тя отиде право на крака на Патрик Доргу, който с много силен и плътен шут реализира за 1:0.

Последваха нови добри моменти, но до нов гол не се стигна. В края на първата част Волтемаде от Нюкасъл пропусна да изравни.

Втората част започна с натиск на гостите. Джейкъб Рамзи и Фабиан Шер първи имаха възможност за промяна в резултата. “Свраките” достигнаха до серия от статични положения пред вратата на Ламенс, но домакините удържаха на натиска.

След час игра Каземиро бе заменен от Лени Йоро, а бразилецът видимо изрази своята изненада от смяната. Минута след това Люис Хол от Нюкасъл прати топката в напречната греда. За „свраките“ с гол се размиха Антъни Гордън и Жоелитон.

Атаките на гостите следваха една след друга, но до промяна в резултата не стигна. Гордън бе близо да порази целта, но без успех.

В допълнителното време и Люис Майли стреля неточно за радост на Ламенс.





Първенство на Англия по футбол, мачове от 18-ия кръг на Висшата лига: Манчестър Юнайтед – Нюкасъл - 1:0 днес: Нотингам Форест – Манчестър Сити Арсенал – Брайтън Брентфорд – Борнемут Бърнли - Евертън Ливърпул – Уулвърхямптън Уест Хям – Фулъм Челси – Астън Вила неделя: Съндърланд – Лийдс Кристъл Палас - Тотнъм *Арсенал води в класирането с 39 точки, на две пред Манчестър Сити. Следват Астън Вила с 36 точки, Челси, Манчестър Юнайтед и Ливърпул с по 29, Съндърланд с 27, Кристъл Палас с 26 и други.