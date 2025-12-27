Подробно търсене

Боян Денчев
Мароко и Мали завършиха наравно в турнира за Купата на африканските нации
снимка: АР, Mosa ab Elshamy
Рабат,  
27.12.2025 09:30
Домакинът на Купата на африканските нации Мароко направи завърши 1:1 срещу Мали в мач от втория кръг на група “А”. 

Пред началото на срещата на стадион “Мула Абдала” в Рабат предложи страхотно светлинно шоу Специален гост на събитието бе и Килиан Мбапе, който бе заснет в ложите как носи фланелката на Мароко.

В първата минута на добавеното време на първата част мароканците получиха огромен подарък от съперника си. Натан Гасама игра с ръка в собственото си наказателно поле и след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР главният съдия Абду Мефире отсъди дузпа. Браим Диас бе точен от наказатебния удар и даде аванс на Мароко за радост на препълнените трибуни.

След почивката малийците продължиха продължиха с твърдата си игра и бяха предпазливи в защита. В 59-ата минута Ласин Синайоко бе съборен в наказателното поле на домакините, но съдията даде знак играта да продължи.

Четири минути по-късно реферът Мефире бе привикан да преразгледа ситуацията чрез ВАР. Тогава той реши, че е сбъркал в преценката си в реално време и отсъди дузпа за Мали.

Синайоко изпълни от бялата точка, а Ясин Буну бе съвсем близо до спасяването, но все топката спря в мрежата му.

В 78-ата минута минута Мароко може да стигне до успех, но ударът на Ен-Несири бе спасен от Диара.

В другата среща от групата Замбия и Коморските острови също не излъчиха победител и приключиха 0:0.

В последния кръг от група “А” Мароко ще играе със Замбия, а Мали се изправя срещу Коморските острови. И двата мача са на 29-и декември (понеделник) и започват от 21:00 часа българско време.

/БД/

