Наполи победи Интер в дербито на кръга в Италия и оглави класирането

Наполи се завърна на върха в италианското първенство след победа с 3:1 в горещо дерби с Интер (Милано), възползвайки се от доста спорна дузпа, но пък загуби заради контузия белгийската си звезда Кевин де Бройне. Интер, който до днес имаше седем поредни победи във всички турнири, остава 4-и с 15 точки и на 3 от днешния си съперник.

През миналият сезон това беше битка за титлата и отново беше от решаващо значение за първото място тук, особено след равенството 2:2 на Милан с Пиза снощи.

И Наполи започна по-активно, като доминираше в началните минути, като дори Хакан Чалханоглу пазеше вратата на Интер, заставайки пред голлинията след изстрел на Бастони с глава.

В 32-ата минута след сигнал на помощник-съдията главният Маурицио Мариани посочи дузпа, след като му беше казано, че Хенрих Мхитарян е извадил от равновесие Джовани Ди Лоренцо. Мхитарян се контузи в ситуацията и излезе от игра, а Кевин де Бройне вкара. Но при изпълнението се хвана за задната част на бедрото и също трябваше да напусне терена.

Интер имаше огромна възможност да изравни след корнер, но Алесандро Бастони с глава стреля от пряк свободен удар в напречната греда, а Милинкович-Савич яростно скочи върху топката и предотврати добавка.

9 минути след началото на второто полувреме Скот Мактоминей се отскубна от засадата и след пас на Леонардо Спинацола успя да вкара за 2:0. Интер обаче се върна в играта, след като системата ВАР видя високо вдигната ръка и спиране на топката от Алесандро Буонджорно. Чалханоглу вкара за 1:2.

Напрежението се взриви със сбутване на страничната линия, предизвикано от Дъмфрис и пейката на Наполи, което доведе до някои груби жестове с ръце между Лаутаро Мартинес и Антонио Конте. Но Наполи отново удари от контраатака, след като отнеха топката , а Андре Франк Замбо Ангиса се втурна от центъра на терена, измъквайки се от Мануел Аканджи и Дъмфрис, за да прати покрай Зомер за крайното 3:1.



Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: Парма – Комо - 0:0 Удинезе – Лече - 3:2 Наполи – Интер - 3:1 по-късно днес: Кремонезе – Аталанта неделя: Торино – Дженоа Сасуоло – Рома Верона – Каляри Фиорентина – Болоня Лацио - Ювентус от петък: Милан – Пиза – 2:2 Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Милан със 17. Рома и Интер (Милано) имат по 15.

Следват Болоня и Комо с по 13. Ювентус и Удинезе имат по 12, Аталанта с 11 и други.