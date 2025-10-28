МИНА: Черна гора няма да приема мигранти от Великобритания, обяви канцеларията на премиера Спаич

Черна гора няма да приема мигранти от Великобритания, съобщи канцеларията на премиера Милойко Спаич, като подчерта, че страната остава ангажирана с изпълнението на задълженията си по силата на процеса на европейска интеграция и зачитането на международното право. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Съобщението е в отговор на изявлението на президента Яков Милатович, който изрази загриженост относно забележката на Спаич, че правителството е готово да обмисли приемането на мигранти, върнати от Обединеното кралство, в замяна на инвестиции от страната.

От канцеларията на Спаич казаха, че изявлението на Милатович е част от очевидна дезинформационна кампания, насочена към разпространение на фалшиви новини и предизвикване на паника.

„Канцеларията на министър-председателя счита за свой дълг да информира обществеността, че Черна гора при никакви обстоятелства няма да приема мигранти от Великобритания“, се казва в прессъобщението.

В съобщението се добавя, че като бъдеща страна членка на ЕС, Черна гора остава ангажирана да спазва всички задължения, произтичащи от процеса на европейска интеграция, и да зачита международното право, включително въпросите на миграцията.

„Изявленията на президента (Милатович), освен че вредят на институционалната стабилност, не допринасят за поддържането на добри и приятелски отношения между Черна гора и Република Турция или Великобритания и е особено обезпокоително, че могат да доведат до дипломатически недоразумения“, заяви черногорското правителство.

