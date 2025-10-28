Румънският премиер се срещна с външния министър на Израел, който е на официално посещение в Букурещ

Румънският премиер Илие Боложан се срещна днес с израелския външен министър Гидеон Саар, който е на официално посещение в Букурещ, предаде агенция Аджерпрес.

Според прессъобщение на румънското правителство, двамата официални представители са обсъдили отличното състояние на двустранните отношения и конкретни начини за укрепване на сътрудничеството между Румъния и Израел, особено в областта на инфраструктурата, транспорта, отбранителната промишленост, селското стопанство, киберсигурността и информационните технологии.

Румънският премиер е заявил на срещата намерението на Букурещ да разшири икономическото и индустриалното сътрудничество.

Двамата официални представители са обсъдили и значителната роля на еврейската общност в Румъния и румънската общност в Израел за укрепването на отношенията между двете страни.

Илие Боложан е потвърдил ангажимента на правителството за борба с антисемитизма, нетърпимостта и речта на омразата, като е припомнил мерките, приети в тази връзка на национално равнище.

Ситуацията със сигурността в Близкия изток също е била важна точка в дневния ред на срещата. Румънският премиер е приветствал заключенията от срещата на върха в Шарм ел Шейх, която последва споразумението за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците.