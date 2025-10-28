Владимир Николов отбеляза гол от дузпа за победа на Корона (Келце) в турнира за Купата на Полша

Българският национал Владимир Николов се разписа при победата на своя Корона (Келце) над тима на Прушков с 3:0 като гост в среща от третия кръг (1/16-финали) в турнира за Купата на Полша по футбол.

Николов реализира за 3:0 в полза на гостите, след като бе точен от дузпа в 60-ата минута.

Той и другият българин в състава на Корона Виктор Попов бяха титуляри, като Попов бе заменен в 81-ата минута.

Първите две попадения за Корона Киелце бяха дело на черногорския национал Слободан Рубежич в 15-ата и 47-ата минута.

Домакините от Прушков приключиха мача с човек по-малко заради втория жълт и съответно червен картон за Филип Складовски.