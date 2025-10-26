Подробно търсене

Корона Киелце с Виктор Попов и Владимир Николов в състава загуби от Катовице

Боян Денчев
Корона Киелце с Виктор Попов и Владимир Николов в състава загуби от Катовице
Корона Киелце с Виктор Попов и Владимир Николов в състава загуби от Катовице
снимка: БТА
Катовице,  
26.10.2025 08:33
 (БТА)

Отборът на Корона Киелце в състава си с българите Владимир Николов и Виктор Попов допусна поражение с 0:1 при гостуването си на ГКС Катовице в срещата от 13-ия кръг на полската Екстракласа.

От двамата български национали Попов беше титуляр и бе заменен в 79-ата минута, Николов остана резерва, но влезе на терена в 59-ата минута, когато замени Антонин Кортес.

Победният гол падна в 76-ата минута, когато се разписа Себастиан Милевски. Малко преди това Владимир Николов си изкара жълт картон. Това бе 4-о официално предупреждение от началото на сезона за българския нападател, който все още няма гол в Екстракласата.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:57 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация