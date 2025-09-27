Корона Келце с Виктор Попов постигна класически успех срещу Лехия Гданск и е втори в Полша

Отборът на Корона Келце, за който титуляр игра българският национал Виктор Попов, победи Лехия Гданск с 3:0 в мач от десетия кръг на полската Есктракласа. Два гола за победата вкара Виктор Длугош, а последният бе дело на белгийския халф Мартен Ремакл.

Бившият футболист на Черно море Попов игра цял мач за домакините като десен външен халф, а нападателят Владимир Николов остана неизползвана резерва.

С успеха Корона Келце се изкачи на второ място в класирането със същия брой точки с лидера Гурник Забже - 18, но има мач повече в актива си.