Корона (Келце) с българите Виктор Попов и Владимир Николов преодоля първия кръг на турнира за Купата на Полша

Българските национали Виктор Попов и Владимир Николов бяха титуляри при победа на полския Корона (Келце) с 1:0 над Стал (Жешув) в първия кръг на турнира за Купата на страната.

Попов, който преди няколко дни се завърна към пълноценни тренировки след прекарана травма и лечение, игра пълни 90 минути на добро ниво. Николов остана на върха на атаката на Корона 68 минути, след което беше заменен от испанеца Антонин Кортес.

Единственото попадение за гостите, които са в серия от седем мача без поражение, вкара защитникът Пау Реста в 65-ата минута след центриране от ъглов удар. Домакините, които са на 7-о място във второто ниво на футбола в страната, имаха една възможност за гол.

Още в началото на срещата футболистите на Яцек Зелински взеха надмощие, като пропуснаха две положения – удар на Давид Бланик от въздуха излезе в аут, а друг на Владимир Николов беше блокиран. Българинът беше наказан и с жълт картон за малко по-остро влизане в краката на съотборник при единоборство.

Чак в края на първата част футболистите на Стал (Жешув) имаха шанс, но топката се отби в страничната греда. Пау Реста, който преди почивката изтърва да се разпише, в крайна сметка осигури успеха на Корона с точния си удар в 65-ата минута.