Подробно търсене

Нападателят от Манчестър е бил обвинен за изнасилване и пуснат под гаранция, пишат британски медии

Габриела Големанска
Нападателят от Манчестър е бил обвинен за изнасилване и пуснат под гаранция, пишат британски медии
Нападателят от Манчестър е бил обвинен за изнасилване и пуснат под гаранция, пишат британски медии
Цвета, поставени в памет на жертвите на атаката в Манчестър, снимка: AP Photo/Ian Hodgson
Лондон,  
03.10.2025 22:05
 (БТА)

Джихад аш Шами, извършителят на атаката пред синагога в Манчестър,  при която загинаха двама души,  а трима бяха ранени,  е британски граждани на 35 години от сирийски произход, който е бил обвинен за изнасилване, според британските медии, цитирани от Франс прес и от ДПА.

Нападателят беше ликвидиран вчера от полицията на местопрестъплението. Той  е пристигнал в Обединеното кралство от Сирия и е получил британска националност през 2006 г., когато е бил на около 16 години.

Семейството му живее в района на Манчестър около 30 години, в град Престуич.

Джихад аш Шами е работил като преподавател по английски език и компютърен програмист.

Бил е пуснат под гаранция към момента на престъплението, след като е бил обвинен в изнасилване. Не е бил известен на властите като екстремист.

Полицията разследва дали той  е автор на имейлите със заплахи, изпращани на депутат консерватор през 2012 г.

Бащата на нападателя е лекар травматолог, който е работил за няколко неправителствени организации в зони на конфликт.

/ГГ/

Свързани новини

03.10.2025 21:26

Семейството на една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър, застрелян погрешка от служител на реда, отдаде почит на загиналия

Семейството на мъжа, за когото се предполага, че е бил прострелян неволно и убит от полицейски служител, докато се е опитвал да попречи на нападателя да влезе в синагогата "Хийтън Парк" в Манчестър, отдаде почит на "героя", който е загинал,
03.10.2025 15:48

Една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър е била застреляна по погрешка от служител на реда, съобщи полицията

Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен неволно от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя, който не е носел огнестрелно оръжие, съобщи в изявление днес британската полиция, цитирана от Ройтерс.
03.10.2025 11:18

Мерките срещу антисемитизма ще бъдат засилени след вчерашната атака в Манчестър

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че правителството ще засили мерките за борба с антисемитизма след вчерашното нападение в синагога в Манчестър, при което бяха убити двама души, предаде Ройтерс.
03.10.2025 10:59

Британската полиция разкри самоличността на двамата мъже, убити при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър

Британската полиция разкри самоличността на двамата мъже, убити при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Полицията в Манчестър съобщи, че 53-годишният Адриан Даулби и 66-годишният Мелвин Кравиц са издъхнали, след
03.10.2025 00:17

Полицията в Манчестър разкри името на нападателя - Джихад аш Шами, британец от сирийски произход, убил двама души пред синагогата в Хийтън Парк

Нападателят, който уби двама души пред синагогата в Хийтън Парк в предградие на английския град Манчестър вчера, навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), е британски гражданин от сирийски произход на име Джихад аш Шами, съобщи полицията в града, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:42 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация