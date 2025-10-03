Полицията в Манчестър разкри името на нападателя - Джихад аш Шами, британец от сирийски произход, убил двама души пред синагогата в Хийтън Парк

Нападателят, който уби двама души пред синагогата в Хийтън Парк в предградие на английския град Манчестър вчера, навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), е британски гражданин от сирийски произход на име Джихад аш Шами, съобщи полицията в града, предаде ДПА.

Трима души са арестувани по подозрение в планиране на терористична атака във връзка с убийствата, извършени от него, добавиха органите на реда.

Трийсет и пет годишният Аш Шами бе застрелян на място от полицията в Манчестър 7 минути, след като полицаите бяха уведомени за атаката вчера сутринта.

Полицията съобщи, че двама мъже на около 30 години и една жена на 60 години са арестувани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.

Джихад аш Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван, сочат първоначалните проверки на полицията и службите за сигурност.

Извършват се допълнителни проверки, за да се установи дали някакви данни за него не се появяват където и да било в хода на други разследвания.

Полицията в Манчестър съобщи, че нейните служители "работят, за да разберат мотивите зад атаката" и потвърди, че нападателят не е бил включен в британския правителствен регистър за предотвратяване на тероризма.