Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство трябва да победи надигащия се антисемитизъм

Николай Джамбазов
Британският премиер Кийр Стармър. Снимка: James Manning, Pool Photo via AP.
Лондон,  
02.10.2025 21:11
Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че страната му трябва да "победи" надигащия се антисемитизъм. Той каза това след атентата край синагога в Манчестър, при който бяха убити двама души и ранени четирима, в деня, когато евреите отбелязват най-светия си религиозен празник Йом Кипур (Денят на изкуплението), предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Това не е нов вид омраза, това вече е преживявано от евреите. Трябва да сме ясни, че тази надигаща се отново омраза ще бъде за пореден път победена в Обединеното кралство", подчерта британският премиер в излъчено по телевизията изказване.

Киър Стармър напусна преждевременно срещата на европейските лидери в Копенхаген, за да се върне във Великобритания и да оглави работата на свиканата извънредна среща след случилото се в Манчестър. Той посочи, че допълнителни полицейски части ще патрулират около синагоги в цялата страна. "Ще се направи всичко за да запазим в безопасност нашата еврейска общност. Самият факт, че това се е случило по време на най-свещения за юдаизма празник Йом Кипур прави атентата още по-ужасяващ", каза премиерът.

"По-рано днес, на Йом Кипур, най-свещеният ден за еврейската общност, един подлец извърши терористична атака срещу евреи, само защото са евреи, и срещу Великобритания, заради нашите ценности.", допълни той.

