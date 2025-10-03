Славия се поздрави с домакински успех срещу Локомотив София

Първенство на България по футбол, срещи от 11-ия кръг на efbet Лига: Септември (София) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 45+2, 1:1 Бертран Фурие 66 дузпа, 2:1 Бертран Фурие 68,

2:2 Лукас Риян 90+6 Славия (София) - Локомотив (София) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Емил Стоев 19, 2:0 Иван Минчев 62 в събота: ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) Монтана - Черно море (Варна) Левски - Берое (Стара Загора) в неделя: Добруджа (Добрич) - Арда (Кърджали) Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) ЦСКА - Лудогорец (Разград) временно класиране: 1. Левски 10 7 2 1 16:5 23 точки 2. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 3. Лудогорец 9 6 3 0 17:3 21 4. Локомотив Пловдив 11 5 5 1 12:11 20 5. Черно море 10 5 4 1 15:6 19 6. Ботев Враца 10 3 5 2 9:7 14 7. Берое 9 3 4 2 10:11 13 8. Локомотив София 11 2 6 3 10:10 12 9. Спартак Варна 10 2 5 3 11:11 11 10. Монтана 10 3 2 5 7:16 11 11. Славия 11 2 4 5 12:17 10 12. Арда Кърджали 10 2 3 5 9:12 9 13. ЦСКА 10 1 6 3 9:10 9 14. Септември София 11 2 2 7 12:24 8 15. Ботев Пловдив 10 2 1 7 9:17 7 16. Добруджа 10 2 1 7 8:15 7