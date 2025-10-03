Подробно търсене

Славия се поздрави с домакински успех срещу Локомотив София

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
03.10.2025 21:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 11-ия кръг на efbet Лига:

Септември (София) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (0:1)  
голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 45+2, 1:1 Бертран Фурие 66 дузпа, 2:1 Бертран Фурие 68, 
2:2 Лукас Риян 90+6

Славия (София) - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Емил Стоев 19, 2:0 Иван Минчев 62

в събота:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)
Монтана - Черно море (Варна)
Левски - Берое (Стара Загора)   

в неделя:
Добруджа (Добрич) - Арда (Кърджали)   
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)                            
ЦСКА - Лудогорец (Разград)    

 временно класиране:
 1. Левски             10   7  2  1  16:5   23 точки
 2. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22
 3. Лудогорец           9   6  3  0  17:3   21
 4. Локомотив Пловдив  11   5  5  1  12:11  20 
 5. Черно море         10   5  4  1  15:6   19
 6. Ботев Враца        10   3  5  2   9:7   14
 7. Берое               9   3  4  2  10:11  13
 8. Локомотив София    11   2  6  3  10:10  12
 9. Спартак Варна      10   2  5  3  11:11  11
10. Монтана            10   3  2  5   7:16  11
11. Славия             11   2  4  5  12:17  10
12. Арда Кърджали      10   2  3  5   9:12   9
13. ЦСКА               10   1  6  3   9:10   9
14. Септември София    11   2  2  7   12:24  8
15. Ботев Пловдив      10   2  1  7   9:17   7
16. Добруджа           10   2  1  7   8:15   7

/АД/

