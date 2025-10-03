Подробно търсене

Томас Франк похвали способността на футболистите на Тотнъм за реакция

Боян Денчев
Томас Франк похвали способността на футболистите на Тотнъм за реакция
Томас Франк похвали способността на футболистите на Тотнъм за реакция
снимка: АР, Yui Mok
Лондон,  
03.10.2025 21:45
 (БТА)

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е впечатлен от способността на отбора си да се възстановява от загуба на позиции в скорошната си серия, но предпочита те да поведат в резултата.

Лондонският клуб спаси равенството 2:2, след като изоставаше с 0:2 като гост на Бодьо Глимт в Шампионската лига във вторник, а също така изоставаше с 0:2 от Брайтън до 2:2 и с 0:1 у дома от Уулвърхямптън за 1:1 във Висшата лига.

Отборът на датчанина е загубил само веднъж в девет мача досега през сезона във всички състезания, без да се брои загубата след дузпи срещу Пари Сен Жермен в Суперкупата на УЕФА.

„Започваме утре, опитвайки се да поведем с 1:0... това е футбол и в него има сравнително голям риск противниците да поведат и трябва да успеете да го преодолеете. Мисля, че манталитетът и основата, която изграждаме, са много важни, за да можете да го направите.

"Много съм доволен, че успях да го направя три пъти поред, защото е нещо голямо. Разбира се, би било хубаво просто да надбягаме отбори и да спечелим лесно с 3:0, но много малко отбори правят това“, каза Франк преди съботното гостуване на Лийдс.

Кристиан Ромеро се завръща в състава на Тотнъм, след като той пропусна пътуването до Норвегия през седмицата поради контузия на крака, но нападателят Доминик Соланке и крилото Рандал Коло Муани все още не са готови.

„Ромеро е във форма, на разположение е и ще започне утре, това е обещаваща новина. Той имаше проблеми с крака си и медицинските специалисти свършиха добра работа, за да обърнат това“, каза Франк.

Лийдс, който се е промотирал в елита, започна сезона солидно и е непобеден у дома в лигата повече от година.

„Винаги се възхищавам на Еланд Роуд като един от най-добрите стадиони, на които може да се отиде, защото атмосферата там е фантастична. Така че това е мач, който очакваме с нетърпение“, каза Франк, чийто отбор е на 4 място с 11 точки от шест мача.

Лийдс е на 12-та позиция с 8 пункта.

/БД/

03.10.2025

